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Украина готовится возобновить экспорт электроэнергии в Европу, — Галущенко

2 апреля 2023 18:46
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Герман Галущенко
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Украина может возобновить экспорт электроэнергии в Европу. Это позволит Украине получать до 70 миллионов долларов прибыли ежемесячно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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Подробности

"Мы прошли самую сложную зиму за всю историю нашего государства. Наступило потепление, уменьшилось потребление электроэнергии в целом в системе, и у нас есть резервы в генерации. Поэтому вопрос открытия экспорта уже рассматривается. Это будет очень важный ресурс для поддержки восстановления уничтоженной или поврежденной энергетической инфраструктуры", — подчеркнул министр.

Глава Минэнерго отметил, что сегодня Украина имеет возможность экспортировать до 400 МВт, в то же время есть потенциал экспортировать и большие объемы электроэнергии.

Министр также подчеркнул, что возобновление экспорта — взаимовыгодный процесс: украинская экономика привлекает дополнительный финансовый ресурс, а Европа снижает зависимость от российских энергоресурсов.

Отдельно Герман Галущенко подчеркнул, что страны ЕС должны продолжать давление на россию на энергетических рынках, удержать санкции в отношении российского энергетического сектора и расширить их на ядерную отрасль страны-агрессора.

"К сожалению, есть зависимость от российского ядерного топлива в некоторых странах ЕС, и идея санкций достаточно болезненна для них. Но мы убеждаем их в том, что санкции необходимы именно сейчас, с возможным обсуждением срока вступления в силу. В целом мы чувствуем, что такая поддержка есть. Это вопрос сегодня на обсуждении, он достаточно детально дискутируется", — отметил глава Минэнерго.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

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