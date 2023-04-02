Україна готується відновити експорт електроенергії до Європи, — Галущенко

Герман Галущенко

Україна може відновити експорт електроенергії у Європу. Це дозволить Україні отримувати до 70 мільйонів доларів прибутків щомісяця.

Про це в етері телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Ми пройшли найскладнішу зиму за всю історію нашої держави. Настало потепління, зменшилося споживання електроенергії в цілому в системі, і ми маємо резерви в генерації. Тому питання відкриття експорту вже розглядається. Це буде дуже важливий ресурс для підтримки відбудови знищеної або пошкодженої енергетичної інфраструктури", — наголосив міністр.

Очільник Міненерго зазначив, що сьогодні, Україна має можливість експортувати до 400 МВт, водночас є потенціал експортувати і більші обсяги електроенергії.

Міністр також підкреслив, що відновлення експорту — взаємовигідний процес: українська економіка залучає додатковий фінансовий ресурс, а Європа знижує залежність від російських енергоресурсів.

Окремо Герман Галущенко наголосив, що країни ЄС мають продовжувати тиск на росію на енергетичних ринках, втримати санкції щодо російського енергетичного сектору і розширити їх на ядерну галузь країни-агресора.

"На жаль, є залежність від російського ядерного палива в деяких країнах ЄС, і ідея санкцій є досить болючою для них. Але ми переконуємо їх у тому, що санкції необхідні саме зараз, із можливим обговоренням терміну набуття ними чинності. В цілому ми відчуваємо, що така підтримка є. Це питання сьогодні на обговоренні, воно досить детально дискутується", — зазначив очільник Міненерго.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.