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Україна готується відновити експорт електроенергії до Європи, — Галущенко

2 квітня 2023 18:46
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Герман Галущенко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна може відновити експорт електроенергії у Європу. Це дозволить Україні отримувати до 70 мільйонів доларів прибутків щомісяця.

Про це в етері телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Деталі

"Ми пройшли найскладнішу зиму за всю історію нашої держави. Настало  потепління, зменшилося споживання електроенергії в цілому в системі,  і ми маємо резерви в генерації. Тому питання відкриття експорту вже розглядається. Це буде дуже важливий ресурс для підтримки відбудови знищеної або пошкодженої енергетичної інфраструктури", — наголосив міністр.

Очільник Міненерго зазначив, що сьогодні, Україна має можливість експортувати до 400 МВт, водночас є потенціал експортувати і більші обсяги електроенергії.

Міністр також підкреслив, що відновлення експорту — взаємовигідний процес: українська економіка залучає додатковий фінансовий ресурс, а Європа знижує залежність від російських енергоресурсів.

Окремо Герман Галущенко наголосив, що країни ЄС мають продовжувати тиск на росію на енергетичних ринках, втримати санкції щодо російського енергетичного сектору і розширити їх на ядерну галузь країни-агресора.

"На жаль, є залежність від російського ядерного палива в деяких країнах ЄС, і ідея санкцій є досить болючою для них. Але ми переконуємо їх у тому, що санкції необхідні саме зараз, із можливим обговоренням терміну набуття ними чинності. В цілому ми відчуваємо, що така підтримка є. Це питання сьогодні на обговоренні, воно досить детально дискутується", — зазначив очільник Міненерго.

 Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

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