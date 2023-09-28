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Украина хочет производить оружие совместно с Францией, — Зеленский

28 сентября 2023 19:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина хочет производить оружие совместно с Францией, — Зеленский
Встреча Зеленского с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорне. Фото: Президент Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Владимир Зеленский провел встречу с находящимся с визитом в Украине министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. В ходе встречи они обсудили возможность совместного производства оружия.

Об этом сообщили Президент Украины.

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Зеленский отметил всестороннюю помощь Украине со стороны Франции. Он высоко оценил личную роль президента Эммануэля Макрона в поддержке международных инициатив Украины и принятии решений по укреплению украинских сил обороны.

"Хочу отдельно поблагодарить Президента Франции Макрона за то, что все наши договоренности дали мощный результат в виде укрепления украинской армии", — сказал Владимир Зеленский.

В ходе встречи были подробно обсуждены дальнейшие шаги по усилению обороноспособности Украины при поддержке Франции, в частности, возможности начала совместного производства определенных видов вооружения.

Помощь Франции Украине

Глава государства отметил эффективность оказанной Францией военной помощи, в частности, зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, самоходных артиллерийских установок Caesar и дальнобойных ракет SCALP-EG.

Отдельное внимание было уделено усилению украинского ПВО, что особенно важно в преддверии зимнего периода.

Владимир Зеленский также вручил Себастьену Лекорню орден "За заслуги" ІІ степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальную целостность Украины.

Президент Украины и министр вооруженных сил Франции
Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра вооруженных сил Франции. Фото: Президент Украины

Ранее мы сообщали, что в четверг, 28 сентября, в Украину с визитом прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Он встретится со своим коллегой Рустемом Умеровым.

Напомним, лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Мари Ле Пен не исключает своего участия в президентских выборах. Они состоятся во Франции в 2027 году.

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