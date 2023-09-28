Украина хочет производить оружие совместно с Францией, — Зеленский
Владимир Зеленский провел встречу с находящимся с визитом в Украине министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. В ходе встречи они обсудили возможность совместного производства оружия.
Об этом сообщили Президент Украины.
Зеленский поблагодарил президента Макрона
Зеленский отметил всестороннюю помощь Украине со стороны Франции. Он высоко оценил личную роль президента Эммануэля Макрона в поддержке международных инициатив Украины и принятии решений по укреплению украинских сил обороны.
"Хочу отдельно поблагодарить Президента Франции Макрона за то, что все наши договоренности дали мощный результат в виде укрепления украинской армии", — сказал Владимир Зеленский.
В ходе встречи были подробно обсуждены дальнейшие шаги по усилению обороноспособности Украины при поддержке Франции, в частности, возможности начала совместного производства определенных видов вооружения.
Помощь Франции Украине
Глава государства отметил эффективность оказанной Францией военной помощи, в частности, зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, самоходных артиллерийских установок Caesar и дальнобойных ракет SCALP-EG.
Отдельное внимание было уделено усилению украинского ПВО, что особенно важно в преддверии зимнего периода.
Владимир Зеленский также вручил Себастьену Лекорню орден "За заслуги" ІІ степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальную целостность Украины.
Ранее мы сообщали, что в четверг, 28 сентября, в Украину с визитом прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Он встретится со своим коллегой Рустемом Умеровым.
Напомним, лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Мари Ле Пен не исключает своего участия в президентских выборах. Они состоятся во Франции в 2027 году.