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Україна хоче виробляти зброю спільно з Францією, — Зеленський

28 вересня 2023 19:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна хоче виробляти зброю спільно з Францією, — Зеленський
Зустріч Зеленського із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Фото: Президент України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, який перебуває з візитом в Україні. Під час зустрічі вони обговорили можливість спільного виробництва зброї.

Про це повідомли Президент України.

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Зеленський подякував президенту Макрону

Зеленський відзначив усебічну допомогу Україні з боку Франції. Він високо оцінив особисту роль президента Еммануеля Макрона в підтримці міжнародних ініціатив України та ухваленні рішень щодо зміцнення українських сил оборони.

"Хочу окремо подякувати Президенту Франції Макрону за те, що всі наші домовленості дали потужний результат у вигляді зміцнення української армії", — сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі було детально обговорено подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння.

Допомога Франції Україні

Глава держави відзначив ефективність наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок Caesar та далекобійних ракет SCALP-EG.

Окрему увагу було приділено посиленню української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Володимир Зеленський також вручив Себастьєну Лекорню орден "За заслуги" ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент України і міністр збройних сил Франції
Президент України Володимир Зеленський нагородив міністра збройних сил Франції. Фото: Президент України 

Раніше ми повідомляли, у четвер, 28 вересня, до України з візитом прибув міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Він зустрінеться зі своїм колегою Рустемом Умєровим.

Нагадуємо, лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марі Ле Пен не виключає своєї участі у президентських виборах. Вони відбудуться у Франції в 2027 року.

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