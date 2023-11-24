Украина намерена эвакуировать водителей, застрявших на границе с Польшей

Очередь из грузовиков на границе с Польшей. Фото: GMK Center

Украина начала собирать данные для эвакуации водителей грузовиков, застрявших на границе с Польшей. Для этого создана специальная электронная форма.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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"Мы несколько раз поднимали вопрос на рабочем и официальных уровнях по питанию, дежурству быстрых, пожарных машин, надлежащих санитарных условий — ничего из этого нет. Зато и дальше видим сообщение о согласовании продолжения протеста со стороны местных властей", — пояснил Деркач.

Деркач также подчеркнул, что для решения гуманитарной проблемы на границе с Польшей будет создана специальная мониторинговая группа.

"Инициируем создание мониторинговой группы со стороны Европейского Союза на границе. Предлагаем европейским коллегам фиксировать официально ту ситуацию, которая происходит перед пунктами пропуска. Пропускаются ли опасные грузы, каким образом пересекает границу гуманитарная помощь, а главное — в каких условиях уже более двух недель находятся наши водители", — рассказал он.

Митингующие не готовы к диалогу

Замминистра также заявил, что сейчас трудно достичь какого-то компромисса из-за нежелания протестующих договариваться.

"За последние три недели вопрос блокады поднимался на всех возможных уровнях, десятки писем, встреч. Мы предложили ряд компромиссов, польское правительство и Еврокомиссия их знают. Но договориться о чем-то возможно только тогда, когда есть желание договариваться, а не только желание блокировать границу", — заявил Деркач.

Если водитель хочет, чтобы его эвакуировали, нужно заполнить форму — здесь.

Ранее мы сообщали, что польские фермеры присоединятся к протесту польских перевозчиков уже в этот четверг, 23 ноября. Они намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.

Напомним, что украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.