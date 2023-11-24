Україна має намір евакуювати водіїв, які застрягли на кордоні з Польщею

Черга з вантажівок на кордоні з Польщею. Фото: GMK Center

Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні із Польщею. Для цього створено спеціальну електронну форму.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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"Ми кілька разів порушували питання на робочому й офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов — нічого з цього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади", — пояснив Деркач.

Деркач також наголосив, що для розв'язання гуманітарної проблеми на кордоні з Польщею буде створена спеціальна моніторингова група.

"Ініціюємо створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні. Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне — в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають наші водії", — розповів він.

Мітингарі не готові до діалогу

Заступник міністра також заявив, що наразі важко досягти якогось компромісу через небажання протестувальників домовлятися.

"За останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях, десятки листів, зустрічей. Ми запропонували низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон", — заявив Деркач.

Якщо водій хоче, щоб його евакуювали, треба заповнити форму — тут.

Раніше ми повідомляли, що польські фермери приєднаються до протесту польських перевізників уже цього четверга, 23 листопада. Вони мають намір провести триденну акцію на знак солідарності з представниками транспортної галузі.

Нагадуємо, що українські перевізники 21 листопада влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краківець — Корчова". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.