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Украина собирается конфисковать активы коллаборанта Владимира Сальдо

14 апреля 2023 21:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина собирается конфисковать активы коллаборанта Владимира Сальдо
Херсонский коллаборант Владимир Сальдо. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск на конфискацию имущества херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, который поддерживал военную агрессию РФ против Украины. Ранее Сальдо был поставлен под санкции в 2022 году из-за проведения мероприятий, направленных на подготовку незаконного референдума с поддержкой РФ.

Об этом сообщает Институт законодательных идей.

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Иск также включает третьих лиц, включая семью коллаборанта и несколько компаний, которые были связаны с ним.

Иск направлен на конфискацию имущества, включая компанию ООО "БЕБКО—АВТО", которая является дилером по продажам и ремонту автомобилей Volvo, и владеет сетью автосалонов в Херсоне. Среди конечных бенефициаров компании находятся дочь коллаборанта Ирина Сальдо, Вячеслав Бебко и Антон Кушнир. Кроме того, в иске содержится ООО "КОНКА", которая занимается организацией досуга, ПАО "КАШТАН", специализирующееся на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца, и ОАО "ДЕЛЬТА—СЕРВИС", которая является транспортной компанией.

Уставный капитал ООО "БЕБКО—АВТО" составляет 1,8 млн грн, ООО "КОНКА" — 18,5 тыс. грн, ПАО "КАШТАН" — 370 тыс. грн, а ОАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" имеет уставный капитал 7 млн грн.

Напомним, что херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что намерен строить город на Арабатской стрелке. По его словам, "это будет настоящее украшение юга россии".

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