Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Україна має намір конфіскувати активи колаборанта Володимира Сальдо arrow

Україна має намір конфіскувати активи колаборанта Володимира Сальдо

14 квітня 2023 21:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна має намір конфіскувати активи колаборанта Володимира Сальдо
Херсонський колаборант Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов на конфіскацію майна херсонського колаборанта Володимира Сальдо , який підтримував військову агресію РФ проти України. Раніше Сальдо було поставлено під санкції у 2022 році через проведення заходів, спрямованих на підготовку незаконного референдуму за підтримки РФ.

Про це повідомляє Інститут законодавчих ідей.

Читайте також:

Позов проти колаборанта

Позов також включає третіх осіб, включаючи сім'ю колаборанта та кілька компаній, пов'язаних з ним.

Позов спрямований на конфіскацію майна, включаючи компанію ТОВ "БЕБКО-АВТО", яка є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo, та володіє мережею автосалонів у Херсоні. Серед кінцевих бенефіціарів компанії є дочка колаборанта Ірина Сальдо, В'ячеслав Бебко та Антон Кушнір. Крім того, в позові міститься ТОВ "КІНКА", що займається організацією дозвілля, ПАТ "КАШТАН", що спеціалізується на видобутку декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, та ВАТ "ДЕЛЬТА—СЕРВІС", яка є транспортною компанією.

Статутний капітал ТОВ "БЕБКО—АВТО" складає 1,8 млн грн., ТОВ "КІНКА" — 18,5 тис. грн., ПАТ "КАШТАН" — 370 тис. грн., а ВАТ "ДЕЛЬТА—СЕРВІС" має статутний капітал 7 млн грн.

Нагадаємо, що херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що має намір будувати місто на Арабатській стрілці. За його словами, "це буде справжня прикраса півдня Росії".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB