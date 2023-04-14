Україна має намір конфіскувати активи колаборанта Володимира Сальдо

Херсонський колаборант Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов на конфіскацію майна херсонського колаборанта Володимира Сальдо , який підтримував військову агресію РФ проти України. Раніше Сальдо було поставлено під санкції у 2022 році через проведення заходів, спрямованих на підготовку незаконного референдуму за підтримки РФ.

Про це повідомляє Інститут законодавчих ідей.

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Позов також включає третіх осіб, включаючи сім'ю колаборанта та кілька компаній, пов'язаних з ним.

Позов спрямований на конфіскацію майна, включаючи компанію ТОВ "БЕБКО-АВТО", яка є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo, та володіє мережею автосалонів у Херсоні. Серед кінцевих бенефіціарів компанії є дочка колаборанта Ірина Сальдо, В'ячеслав Бебко та Антон Кушнір. Крім того, в позові міститься ТОВ "КІНКА", що займається організацією дозвілля, ПАТ "КАШТАН", що спеціалізується на видобутку декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, та ВАТ "ДЕЛЬТА—СЕРВІС", яка є транспортною компанією.

Статутний капітал ТОВ "БЕБКО—АВТО" складає 1,8 млн грн., ТОВ "КІНКА" — 18,5 тис. грн., ПАТ "КАШТАН" — 370 тис. грн., а ВАТ "ДЕЛЬТА—СЕРВІС" має статутний капітал 7 млн грн.

Нагадаємо, що херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що має намір будувати місто на Арабатській стрілці. За його словами, "це буде справжня прикраса півдня Росії".