Україна має намір конфіскувати активи колаборанта Володимира Сальдо
Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов на конфіскацію майна херсонського колаборанта Володимира Сальдо , який підтримував військову агресію РФ проти України. Раніше Сальдо було поставлено під санкції у 2022 році через проведення заходів, спрямованих на підготовку незаконного референдуму за підтримки РФ.
Про це повідомляє Інститут законодавчих ідей.
Позов проти колаборанта
Позов також включає третіх осіб, включаючи сім'ю колаборанта та кілька компаній, пов'язаних з ним.
Позов спрямований на конфіскацію майна, включаючи компанію ТОВ "БЕБКО-АВТО", яка є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo, та володіє мережею автосалонів у Херсоні. Серед кінцевих бенефіціарів компанії є дочка колаборанта Ірина Сальдо, В'ячеслав Бебко та Антон Кушнір. Крім того, в позові міститься ТОВ "КІНКА", що займається організацією дозвілля, ПАТ "КАШТАН", що спеціалізується на видобутку декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, та ВАТ "ДЕЛЬТА—СЕРВІС", яка є транспортною компанією.
Статутний капітал ТОВ "БЕБКО—АВТО" складає 1,8 млн грн., ТОВ "КІНКА" — 18,5 тис. грн., ПАТ "КАШТАН" — 370 тис. грн., а ВАТ "ДЕЛЬТА—СЕРВІС" має статутний капітал 7 млн грн.
Нагадаємо, що херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що має намір будувати місто на Арабатській стрілці. За його словами, "це буде справжня прикраса півдня Росії".