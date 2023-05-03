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Украина может и должна стать 33 членом НАТО, – Зеленский

3 мая 2023 21:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина может и должна стать 33 членом НАТО, – Зеленский
Президент Украины на совместном брифинге с лидерами североевропейских стран в Финляндии. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина должна стать следующим членом НАТО после присоединения к Альянсу Швеции.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с лидерами североевропейских стран в Хельсинки.

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Зеленский поздравил Финляндию с тем, что она стала 31 членом НАТО в апреле и пожелал Швеции скорейшего вступления в Альянс.

"Я искренне желаю Швеции завершить как можно скорее процедуру вступления. Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 членов. Украина может и должна стать 33 членом. Я так думаю, и я действительно желаю этого в нашей стране", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Киев осознает, что из-за войны Украина не может стать частью Альянса уже сейчас, однако "нет препятствий для политического решения относительно алгоритма нашего вступления в НАТО".

Напомним, 3 мая Президент Украины Владимир Зеленский начал неанонсированный визит в Финляндию. Там он встретился с финским коллегой и принял участие в саммите стран Северной Европы.

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