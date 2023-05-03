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Україна може і повинна стати 33 членом НАТО, – Зеленський

3 травня 2023 21:11
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Україна може і повинна стати 33 членом НАТО, – Зеленський
Президент України на спільному брифінгу з лідерами північноєвропейських країн у Фінляндії. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція. 

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з лідерами північноєвропейських країн у Гельсінкі. 

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Зеленський привітав Фінляндію з тим, що вона стала 31 членом НАТО у квітні та побажав Швеції якнайшвидшого вступу в Альянс.

"Я щиро бажаю Швеції завершити якомога швидше процедуру вступу. Разом із вами НАТО буде складатись з 32 членів. Україна може і повинна стати 33 членом. Я так думаю, і я справді бажаю цього нашій країні", — заявив Зеленський.

Він також додав, Київ усвідомлює, що через війну Україна не може стати частиною Альянсу вже зараз, однак "немає перешкод для політичного рішення щодо алгоритму нашого вступу в НАТО". 

Нагадаємо, 3 травня Президент України Володимир Зеленський розпочав неанонсований візит до Фінляндії. Там він зустрівся із фінським колегою та взяв участь у саміті країн Північної Європи

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