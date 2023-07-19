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Украина получит от Ирландии новую гуманитарную помощь

19 июля 2023 16:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получит от Ирландии новую гуманитарную помощь
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ирландия объявила о выделении новой гуманитарной помощи Украине. Речь идет о сумме в размере 5 миллионов евро.

Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на слова премьера Ирландии Лео Варадкара.

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"Сегодня утром я столкнулся лицом к лицу с тем ужасом, который российские войска нанесли народу Украины", — заявил Варадкар.

Премьер Ирландии пообещал президенту Владимиру Зеленскому и украинцам продолжать оказывать практическую и политическую поддержку.

"Мы предоставляем еще 5 миллионов евро гуманитарной помощи Украине — 3 миллиона евро будут использованы в Украине Красным Крестом для его жизненно важной работы, а 2 миллиона — в фонд ООН", — добавил премьер.

Напомним, в среду, 19 июля, в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести с ним переговоры по безопасности, политическому и экономическому сотрудничеству.

Также мы писали, что правительство Сербии предоставит Украине гуманитарную поддержку, связанную с устранением последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Большинство этой помощи состоит из товаров и медикаментов.

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