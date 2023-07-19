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Україна отримає від Ірландії нову гуманітарну допомогу

19 липня 2023 16:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримає від Ірландії нову гуманітарну допомогу
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар та Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ірландія оголосила про виділення нової гуманітарної допомоги для України. Йдеться про суму у розмірі 5 мільйонів євро.

Про це повідомляє The Irish Times з посиланням на слова прем'єра Ірландії Лео Варадкара.

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"Сьогодні вранці я зіткнувся віч-на-віч із тим жахом, який російські війська завдали народу України", — заявив Варадкар.

Прем'єр Ірландії пообіцяв Президенту Володимиру Зеленського та українцям продовжувати надавати практичну та політичну підтримку.

"Ми надаємо ще 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні — 3 мільйони євро буде використано в Україні Червоним Хрестом для його життєво важливої роботи, а 2 мільйони — до фонду ООН", — додав прем'єр.

Нагадаємо, у середу, 19 липня, в Україну з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Президент України Володимир Зеленський планує провести з ним переговори щодо безпеки, політичної та економічної співпраці. 

Також ми писали, що уряд Сербії надасть Україні гуманітарну підтримку, пов'язану з усуненням наслідків вибуху Каховської ГЕС у Херсонській області. Більшість цієї допомоги складається з товарів та медикаментів.

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