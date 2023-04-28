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Украина получила более миллиарда долларов грантовой помощи от США, — Марченко

28 апреля 2023 20:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получила более миллиарда долларов грантовой помощи от США, — Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: mof.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства от США. Страна получила 1,25 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Грантовые средства от США для Украины

Финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

С начала полномасштабного вторжения России, США передали Украине около 16,7 млрд долларов в форме грантов.

"Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет Правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Эти средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи, заработные платы работникам здравоохранения и выплаты сотрудникам ГСЧС.

Напомним, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Германия и ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) подписали соглашение о финансировании немецким правительством проекта на восстановление Украины.

Также мы писали, что в правительстве Соединенных Штатов приняли решение о выделении средств на усиление контроля за финансовой помощью, предоставляемой Украине. Речь идет о сумме в 20 миллионов долларов.

Добавим, Япония стала первой страной, которая внесет вклад для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

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