Україна отримала понад мільярд доларів грантової допомоги від США, — Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: mof.gov.ua

Сьогодні, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти від США. Країна отримала 1,25 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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Грантові кошти від США для України

Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

З початку повномасштабного вторгнення Росії, США передали Україні близько 16,7 млрд доларів у формі грантів.

"Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє Уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Ці кошти спрямують на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги, заробітні плати працівникам охорони здоров'я та виплати співробітникам ДСНС.

Нагадаємо, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив, що Німеччина та ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) підписали угоду про фінансування німецьким урядом проєкту на відбудову України.

Також ми писали, що в уряді Сполучених Штатів ухвалили рішення про виділення коштів на посилення контролю за фінансовою допомогою, яку надають Україні. Йдеться про суму у 20 мільйонів доларів.

Додамо, Японія стала першою країною, яка зробить внесок для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.