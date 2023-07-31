Украина получила более 500 мощных аккумуляторов Tesla Powerwall

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров с аккумуляторами Tesla Powerwall. Фото: скриншот

Украина получила 508 мощных аккумуляторов Tesla Powerwall, которые передала Польша. Они помогут поддерживать работу социальной и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Чем помогут аккумуляторы Tesla Powerwall

По словам Федорова, аккумуляторы Tesla Powerwall будут снабжать электроэнергией школы, больницы, детсады и другую критическую инфраструктуру. Министр подчеркивает, что это "эффективное решение во время ракетного террора России".

"Благодаря им врачи будут спасать жизнь, учителя будут проводить уроки, а украинцы будут оставаться на связи с бесперебойной работой Starlink в отдельных локациях", — говорит Федоров.

Как отмечает Федоров, Tesla Powerwall заряжается от обычного электричества и держит заряд до 14 часов.

Первые аккумуляторы Tesla Powerwall

Известно, что первые 50 аккумуляторов Украина испытала еще в прошлом году.

Как рассказывает Федоров, данные системы работают в больницах и амбулаториях на освобожденных территориях. Также благодаря им люди в прифронтовых городах Донецкой и Николаевской областей могли поддерживать связь с родными при отключении электроэнергии из-за российских обстрелов.

Напомним, ранее мы писали, что 1 августа Словакия передаст Украине гаубицы САУ Zuzana 2. В рамках проекта с Германией, Данией и Норвегией Силы обороны в общей сложности получат 16 таких гаубиц.