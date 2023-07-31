Україна отримала понад 500 потужних акумуляторів Tesla Powerwall

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров з акумуляторами Tesla Powerwall. Фото: скриншот

Україна отримала 508 потужних акумуляторів Tesla Powerwall, які передала Польща. Вони допоможуть підтримувати роботу соціальної та критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Чим допоможуть акумулятори Tesla Powerwall

За словами Федорова, акумулятори Tesla Powerwall забезпечуватимуть електроенергією школи, лікарні, дитсадки та іншу критичну інфраструктуру. Міністр підкреслює, що це "ефективне рішення під час ракетного терору Росії".

"Завдяки їм лікарі рятуватимуть життя, вчителі проводитимуть уроки, а українці залишатимуться на зв’язку з безперебійною роботою Starlink в окремих локаціях", — каже Федоров.

Як зазначає Федоров, Tesla Powerwall заряджаються від звичайної електрики та тримають заряд до 14 годин.

Перші акумулятори Tesla Powerwall

Відомо, що перші 50 акумуляторів Україна випробувала ще минулого року.

Як розповідає Федоров, дані системи працюють у лікарнях та амбулаторіях на звільнених територіях. Також завдяки їм люди у прифронтових містах Донецької й Миколаївської областей могли підтримувати зв'язок з рідними під час відключень електроенергії через російські обстріли.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 1 серпня, Словаччина передасть Україні гаубиці САУ Zuzana 2. У рамках проєкту з Німеччиною, Данією та Норвегією Сили оборони загалом отримають 16 таких гаубиць.