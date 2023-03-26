Украина получила от Франции около 200 тонн энергетического оборудования
Франция с августа 2022 года до сегодняшнего дня доставила в Украину 22 груза энергетического оборудования общим весом 183 тонны, как гуманитарную помощь.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
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Что вошло в пакет помощи
Среди оборудования — генераторы разной мощности, автоматические выключатели, спецодежда, разъединители, осветительные приборы, химическая продукция, газовое оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ.
При этом в марте этого года было передано 1389 конвекторов и 11 генераторов от французской общественной организации "Электричества без границ".
"Мы благодарим Францию за помощь энергетическому сектору Украины. Полученное оборудование используется для скорейшего восстановления электро- и газоснабжения тысячам украинских семей. Это вклад наших французских партнеров не только в восстановление украинской энергосистемы, но и в энергетическую безопасность Европы", — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Напомним, 26 марта Генштаб Северной Македонии поддержал решение о передаче Украине вертолетов Ми-24. Ожидается, что страна получит 12 единиц.
Также мы писали, что на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.