Україна отримала від Франції майже 200 тонн енергетичного обладнання

Міністр енергетики України Герман Галущенко

Франція із серпня 2022 року до сьогодні доставила в Україну 22 вантажі енергетичного обладнання загальною вагою 183 тонни, як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Що увійшло у пакет допомоги

Серед обладнання — генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз'єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

При цьому, у березні цього року було передано 1389 конвекторів та 11 генераторів від французької громадської організації "Електрики без кордонів".

"Ми дякуємо Франції за допомогу енергетичному сектору України. Отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи", — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, 26 березня Генштаб Північної Македонії підтримав рішення про передачу Україні вертольотів Мі-24. Очікується, що країна отримає 12 одиниць.

Також ми писали, що днями міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.