Украина получила от Литвы мощный автотрансформатор: где он будет установлен
В рамках сотрудничества и помощи по восстановлению энергосистемы Украина получила от Литовской Республики мощный силовой автотрансформатор. Он будет установлен на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
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Автотрансформатор от Литвы
Известно, что он трансформирует напряжение из магистрального до распределительного уровня и может обеспечить питанием до 200 тысяч домохозяйств.
Необходимость трансформатора такой мощности министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с литовским коллегой — министром энергетики Дайнюсом Крейвисом, оперативно отреагировавшим на запрос, после чего Литва передала Украине нужное оборудование.
"Мы благодарны нашим литовским друзьям за эту весомую помощь, ведь такое оборудование является важным для восстановления объектов энергетической инфраструктуры после вражеских обстрелов и обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии украинским потребителям", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Добавим, что транспортировка этого автотрансформатора в Украину стала крупнейшей логистической операцией, когда-либо координировавшейся Механизмом гражданской защиты ЕС.
Напомним, недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко с рабочим визитом посетил Швецию, где посодействовал сотрудничество специалистов Энергоатома и Westinghouse. Она поможет вытеснить россию с мирового рынка ядерного топлива.
Фото: Минэнерго/Telegram