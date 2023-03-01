Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор: де він буде встановлений

Транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка будь-коли координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС

У рамках співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми Україна отримала від Литовської Республіки потужний силовий автотрансформатор. Він буде встановлений на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Автотрансформатор від Литви

Відомо, що він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.

Необхідність трансформатора такої потужності міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з литовським колегою — міністром енергетики Дайнюсом Крейвісом, який оперативно відреагував на запит, після чого Литва передала Україні потрібне обладнання.

"Ми надзвичайно вдячні нашим литовським друзям за цю вагому допомогу, адже таке обладнання є надважливим для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Додамо, що транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко з робочим візитом відвідав Швецію, де посприяв співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse. Вона допоможе витіснити росію зі світового ринку ядерного палива.

Фото: Міненерго/Telegram