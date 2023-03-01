Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор: де він буде встановлений
У рамках співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми Україна отримала від Литовської Республіки потужний силовий автотрансформатор. Він буде встановлений на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
-
Експерт сказав, що заважає українським військам перетнути кордон з Білоруссю
-
Коли закінчиться в Україні опалювальний сезон: відповідь Нафтогазу
-
"Мав йти в рейс, але пішов служити": УДП назве буксир на честь співробітника, який загинув на фронті
-
В Україні припинила дію податкова амністія: що загрожує тим, хто не легалізував доходи
-
Зірка фільмів "Люди в чорному" звернувся до українців: "Ваша турбота зворушила світ"
-
Росіяни завдали удару по Чугуєву: поранення отримав неповнолітній
-
"Відчули запах смаженого": мер Мелітополя про втечу окупантів із Криму
-
"Брав участь у подіях 2 травня": в Одесі засуджено шанувальника "руського миру"
-
Єрмак і радник Байдена Салліван обговорили формулу миру Зеленського
-
"Це призведе до нових втрат невинних людей": чиновники США закликають Китай не постачати зброю до рф
Автотрансформатор від Литви
Відомо, що він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.
Необхідність трансформатора такої потужності міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з литовським колегою — міністром енергетики Дайнюсом Крейвісом, який оперативно відреагував на запит, після чого Литва передала Україні потрібне обладнання.
"Ми надзвичайно вдячні нашим литовським друзям за цю вагому допомогу, адже таке обладнання є надважливим для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Додамо, що транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС.
Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко з робочим візитом відвідав Швецію, де посприяв співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse. Вона допоможе витіснити росію зі світового ринку ядерного палива.
Фото: Міненерго/Telegram