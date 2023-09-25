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Украина переживет зиму за счет собственного газа, — Нафтогаз

25 сентября 2023 16:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина переживет зиму за счет собственного газа, — Нафтогаз
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. Фото: Нафтогаз Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина впервые сможет пережить зиму за счет газа собственной добычи. Этот отопительный сезон обойдется для украинцев без особых потрясений.

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

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"Хочу напомнить, что мы увеличиваем газ собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году Нафтогаз сделал рекордное количество новых скважин и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", — рассказал Алексей Чернышев.

Глава Нафтогаза также убежден, что отопительный сезон государство пройдет без потрясений не только в вопросе обеспечения газа, но и неизменности стоимости голубого топлива для населения.

"Мы абсолютно уверенно смотрим в предстоящую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Следовательно, прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные меры и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это — украинская добыча, наше с вами общее достижение", — призвал руководитель Нафтогаза.

Напомним, украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня и по 31 декабря 2023 года действует новый тариф на электрическую энергию для населения. Вероятно, что с 1 января 2024 года тариф может подорожать.

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