Украина переживет зиму за счет собственного газа, — Нафтогаз

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. Фото: Нафтогаз Украины

Украина впервые сможет пережить зиму за счет газа собственной добычи. Этот отопительный сезон обойдется для украинцев без особых потрясений.

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

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"Хочу напомнить, что мы увеличиваем газ собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году Нафтогаз сделал рекордное количество новых скважин и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", — рассказал Алексей Чернышев.

Глава Нафтогаза также убежден, что отопительный сезон государство пройдет без потрясений не только в вопросе обеспечения газа, но и неизменности стоимости голубого топлива для населения.

"Мы абсолютно уверенно смотрим в предстоящую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Следовательно, прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные меры и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это — украинская добыча, наше с вами общее достижение", — призвал руководитель Нафтогаза.

Напомним, украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня и по 31 декабря 2023 года действует новый тариф на электрическую энергию для населения. Вероятно, что с 1 января 2024 года тариф может подорожать.