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Україна переживе зиму за рахунок власного газу, — Нафтогаз

25 вересня 2023 16:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна переживе зиму за рахунок власного газу, — Нафтогаз
Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Фото: Нафтогаз України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна вперше зможе пережити зиму за рахунок газу власного видобутку. Цей опалювальний сезон обійдеться для українців без особливих потрясінь.

Про це очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Хочу нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", — розповів Олексій Чернишов. 

Голова Нафтогазу також переконаний, що опалювальний сезон держава пройде без потрясінь не лише в питанні забезпеченням газу, а й незмінності вартості блакитного палива для населення. 

"Ми абсолютно впевнено дивимося в зиму, яка очікується. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак прошу усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитись відповідально до цього типу енергії. Бо це — український видобуток, наше з вами спільне досягнення", — закликав очільник Нафтогазу.

Нагадаємо, український уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня і до 31 грудня 2023 року чинний новий тариф на електричну енергію для населення. Ймовірно, що з 1 січня 2024 року тариф може подорожчати.

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