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Украина подписала соглашение с ЕС и присоединилась к программе ЕС "Единый рынок", —  Шмыгаль

2 февраля 2023 23:03
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан
Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляен подписали соглашение об участии Украины в программе ЕС "Единый рынок"
Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляйен
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан

Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе "Единый рынок". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместных консультаций в Киеве 2 февраля подписали соответствующее соглашение.

Об этом сообщает Денис Шмыгаль на своих официальных страницах.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по итогам совместных консультаций с Коллегией Европейской комиссии подписали два важных документа. А именно:

  • Меморандум между Украиной и ЕС о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов. Украина имеет чрезвычайный потенциал в этой области, будущем энергетики.
  • Соглашение по участию Украины в программе ЕС "Единый рынок". Бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов — развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, которые являются фундаментом нашей экономики.

Денис Шмигаль и Урсула фон дер Ляен

Кроме того, он отметил, что за этот военный год Украина достигла огромного прогресса по всем направлениям.

"В настоящее время Украина успешно выполняет семь рекомендаций Еврокомиссии. Достраиваем антикоррупционную инфраструктуру, работаем над подзаконными актами к закону о деолигархизации, приняты законы о медиа и национальных меньшинствах, принято законодательство о Конституционном суде, заработал Высший совет правосудия, ожидаем начала работы Высшего совета выполняем требования FATF относительно прозрачности средств", — сообщил он.

Он заявил, что задача украинской стороны до конца 2023 года — быть готовой к предвступительным переговорам, а к концу 2024 года — быть готовой к членству в ЕС.

"Сознаем, что принятие окончательного решения внутри ЕС может занять определенное время, но мы должны сделать все от себя зависящее для достижения результата", — говорится в сообщении Шмыгаля.

Денис Шмигаль и Урсула фон дер Ляен

Напомним, накануне саммита Украина — ЕС Европарламент принял резолюцию по Украине. В документе евродепутаты призвали Евросоюз "работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту, определяющую следующие шаги для присоединения Украины к единому рынку ЕС".

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