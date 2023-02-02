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Україна підписала угоду з ЄС та долучилась до програми ЄС "Єдиний ринок", — Шмигаль

2 лютого 2023 23:03
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
Денис Шмигаль і Урсула фон дер Ляєн підписали угоду щодо участі України в програмі ЄС "Єдиний ринок"
Денис Шмигаль та Урсула фон дер Ляєн
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

Україна підписала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі "Єдиний ринок". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільних консультацій в Києві 2 лютого підписали відповідну угоду. 

Про це повідомляє Денис Шмигаль на своїх офіційних  сторінках.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за підсумками спільних консультацій із Колегією Європейської комісії підписали два важливі документи. А саме:

  • Меморандум між Україною та ЄС щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів. Україна має надзвичайний потенціал у цій галузі, яка є майбутнім енергетики.
  • Угода щодо участі України в програмі ЄС "Єдиний ринок". Бюджет програми становить 4,2 млрд євро, а один із її основних компонентів — розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки.

Денис Шмигаль та Урсула фон дер Ляєн

Крім цього, він зазначив, що за це воєнний рік Україна досягнула величезного прогресу за всіма напрямами.

"Наразі Україна успішно виконує сім рекомендацій Єврокомісії. Добудовуємо антикорупційну інфраструктуру, працюємо над підзаконними актами до закону про деолігархізацію, ухвалені закони про медіа та національні меншини, прийнято законодавство про Конституційний суд, запрацювала Вища рада правосуддя, очікуємо на початок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, виконуємо вимоги FATF щодо прозорості коштів", — повідомив він. 

Він заявив, що завдання української сторони до кінця 2023 року — бути готовими до передвступних переговорів, а до кінця 2024 року — бути готовими до членства в ЄС.

"Свідомі, що ухвалення остаточного рішення всередині ЄС може зайняти певний час, але маємо зробити все від себе залежне для досягнення результату", — йдеться в повідомленні Шмигаля.

Денис Шмигаль и Урсула фон дер Ляєн

Нагадаємо, напередодні саміту Україна — ЄС Європарламент ухвалив резолюцію щодо України. У документі євродепутати закликали Євросоюз "працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки для приєднання України до єдиного ринку ЄС".

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