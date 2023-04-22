Украина попросила у G7 специальную технику для разминирования

Процесс разминирования. Фото: УНИАН

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обратился к участникам заседания министров сельского хозяйства стран G7, проходящего в Японии, с просьбой о международной помощи в разминировании земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает Минагрополитики.

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Сольский отметил, что в Украине в настоящее время около 470 тыс. га таких земель заминировано, но обследовано лишь 17,5% из них. Саперы, как государственные, так и частные, в настоящее время занимаются разминированием, но процесс этот сложный и может растянуться на десятилетия. Сапер вручную может очистить от мин лишь 15-20 кв. м в сутки, в то время как техника для разминирования может очистить до 6 кв. км при максимальной безопасности для саперов.

Министр подчеркнул, что Украина нуждается в специальной технике для ускорения разминирования и надеется на международную помощь. Он отметил, что такая поддержка позволит ускорить процесс разминирования и спасти жизни украинцев, которые ежедневно рискуют своей жизнью, занимаясь сельским хозяйством на заминированных землях.

Министр также отметил, что некоторые фермеры разминируют свои поля самостоятельно, используя металлоискатели, что очень опасно. Он заключил, что международная поддержка сможет способствовать решению проблемы разминирования в Украине и спасти жизни людей.

Напомним, Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением России. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.

Также мы писали, что в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.