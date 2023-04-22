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Україна попросила у G7 спеціальну техніку для розмінування

22 квітня 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна попросила у G7 спеціальну техніку для розмінування
Процес розмінування. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський звернувся до учасників засідання міністрів сільського господарства країн G7, що проходить у Японії, з проханням про міжнародну допомогу у розмінуванні земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

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Сольський зазначив, що в Україні наразі близько 470 тис. га таких земель заміновано, але обстежено лише 17,5% із них. Сапери, як державні, так і приватні, нині займаються розмінуванням, але цей процес складний і може розтягнутися на десятиліття. Сапер вручну може очистити від мін лише 15-20 кв. м на добу, тоді як техніка для розмінування може очистити до 6 кв. км за максимальної безпеки для саперів.

Міністр наголосив, що Україна потребує спеціальної техніки для прискорення розмінування та сподівається на міжнародну допомогу. Він зазначив, що така підтримка дозволить прискорити процес розмінування та врятувати життя українців, які щодня ризикують своїм життям, займаючись сільським господарством на замінованих землях.

Міністр також зазначив, що деякі фермери розмінують свої поля самостійно, використовуючи металошукачі, що є дуже небезпечним. Він зазначив, що міжнародна підтримка зможе сприяти розв'язанню проблеми розмінування в Україні та врятувати життя людей.

Нагадаємо, Світовий банк презентував оновлений звіт, в якому досліджено завдані збитки, збитки та потреби відновлення України, спричинені повномасштабним вторгненням Росії. Згідно з оцінкою, на відновлення України потрібно 411 млрд доларів.

Також ми писали, що у ДПЕК підрахували суму збитків, завданих Росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.

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