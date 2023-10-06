Украина вернула тела 64 погибших воинов ВСУ

Эвакуация погибших воинов ВСУ. Фото: t.me/Koord_shtab

Украина успешно вернула тела 64 погибших воинов Вооруженных сил Украины. В соответствии с принципами Международного гуманитарного права, украинская сторона передала российским коллегам останки бойцов, скончавшихся в связи с военной агрессией против Украины.

Об этом сообщает Координационный центр по работе с военнопленными.

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Сообщается, что возвращение тел было реализовано под руководством Координационного центра по работе с военнопленными и стало осуществимым благодаря кооперации с Объединенным центром при СБ Украины, МВД Украины, ВС Украины, ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины и дополнительными структурами сектора безопасности и обороны страны при активной поддержке и прямом участии представителей Международного Комитета Красного Креста.

Эвакуация погибших воинов ВСУ. Фото: t.me/Koord_shtab

Также сообщается, что ВСУ обязуются обеспечить корректную и безопасную транспортировку репатриированных останков ушедших из жизни защитников Украины в соответствующие государственные специализированные заведения для дальнейшей их передачи представителям органов правопорядкаи судебно-медицинским экспертам в целях организации и выполнения процессуальных мероприятий и судебных экспертиз, требуемых для определения личности погибших.

"Украина сохраняет непреклонную позицию и продолжает активно применять все доступные законные меры в рамках стандартов Международного Гуманитарного Права для выявления местоположения украинских защитников, пропавших без вести или оказавшихся в плену в связи с военной агрессией против Украины, с намерением их последующего возврата на территорию, которая находится под контролем Правительства Украины", — говорится в сообщении.

Эвакуация погибших воинов ВСУ. Фото: t.me/Koord_shtab

Напомним, в июне 11 украинских военнопленных, перевезенных из России в Венгрию, возможно попали туда через Турцию. Самолет, доставивший пленных в Будапешт, прилетел 7 июня не прямо из России, а из Турецкой Республики.

Также мы писали, что украинки, которые вернулись из российского плена, рассказали о том, как к ним относились военные РФ. Они сообщили о жестоких пытках и издевательствах со стороны россиян.