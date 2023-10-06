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Україна повернула тіла 64 загиблих воїнів ЗСУ

6 жовтня 2023 13:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна повернула тіла 64 загиблих воїнів ЗСУ
Евакуація загиблих воїнів ЗСУ. Фото: t.me/Koord_shtab
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна успішно повернула тіла 64 загиблих воїнів Збройних Сил України. Відповідно до принципів Міжнародного гуманітарного права, українська сторона передала російським колегам останки бійців, які померли у зв'язку із військовою агресією проти України.

Про це повідомляє Координаційний центр з роботи з військовополоненими.

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Що відомо про повернення тіл загиблих українських воїнів

Повідомляється, що повернення тіл було реалізовано під керівництвом Координаційного центру з роботи з військовополоненими та стало здійсненним завдяки кооперації з Об'єднаним центром при РБ України, МВС України, ЗС України, ГУ ДСНС України в Сумській області, ДПС України та додатковими структурами сектору безпеки та оборони країни. за активної підтримки та прямої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Евакуація загиблих воїнів ЗСУ
Евакуація загиблих воїнів ЗСУ. Фото: t.me/Koord_shtab

Також повідомляється, що ЗСУ зобов'язуються забезпечити коректне і безпечне транспортування репатрійованих останків захисників України, що пішли з життя, у відповідні державні спеціалізовані заклади для подальшої їх передачі представникам органів правопорядку та судово-медичним експертам з метою організації та виконання процесуальних заходів та судових експертиз, необхідних для визначення .

"Україна зберігає непохитну позицію і продовжує активно застосовувати всі доступні законні заходи в рамках стандартів Міжнародного Гуманітарного Права для виявлення розташування українських захисників, які зникли безвісти або опинилися в полоні у зв'язку з військовою агресією проти України, з наміром їхнього подальшого повернення на територію, що знаходиться під контролем Уряду України", — йдеться у повідомленні.

Евакуація загиблих воїнів ЗСУ
Евакуація загиблих воїнів ЗСУ. Фото: t.me/Koord_shtab

Нагадаємо, у червні 11 українських військовополонених , перевезених із Росії до Угорщини, можливо потрапили туди через Туреччину. Літак, який доставив полонених до Будапешту, прилетів 7 червня не прямо з Росії, а з Турецької Республіки.

Також ми писали, що українки, які повернулися з російського полону, розповіли про те, як ставилися до них військові РФ. Вони повідомили про жорстокі тортури та знущання з боку росіян.

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