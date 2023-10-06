Україна повернула тіла 64 загиблих воїнів ЗСУ

Евакуація загиблих воїнів ЗСУ. Фото: t.me/Koord_shtab

Україна успішно повернула тіла 64 загиблих воїнів Збройних Сил України. Відповідно до принципів Міжнародного гуманітарного права, українська сторона передала російським колегам останки бійців, які померли у зв'язку із військовою агресією проти України.

Про це повідомляє Координаційний центр з роботи з військовополоненими.

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Що відомо про повернення тіл загиблих українських воїнів

Повідомляється, що повернення тіл було реалізовано під керівництвом Координаційного центру з роботи з військовополоненими та стало здійсненним завдяки кооперації з Об'єднаним центром при РБ України, МВС України, ЗС України, ГУ ДСНС України в Сумській області, ДПС України та додатковими структурами сектору безпеки та оборони країни. за активної підтримки та прямої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Евакуація загиблих воїнів ЗСУ. Фото: t.me/Koord_shtab

Також повідомляється, що ЗСУ зобов'язуються забезпечити коректне і безпечне транспортування репатрійованих останків захисників України, що пішли з життя, у відповідні державні спеціалізовані заклади для подальшої їх передачі представникам органів правопорядку та судово-медичним експертам з метою організації та виконання процесуальних заходів та судових експертиз, необхідних для визначення .

"Україна зберігає непохитну позицію і продовжує активно застосовувати всі доступні законні заходи в рамках стандартів Міжнародного Гуманітарного Права для виявлення розташування українських захисників, які зникли безвісти або опинилися в полоні у зв'язку з військовою агресією проти України, з наміром їхнього подальшого повернення на територію, що знаходиться під контролем Уряду України", — йдеться у повідомленні.

Евакуація загиблих воїнів ЗСУ. Фото: t.me/Koord_shtab

Нагадаємо, у червні 11 українських військовополонених , перевезених із Росії до Угорщини, можливо потрапили туди через Туреччину. Літак, який доставив полонених до Будапешту, прилетів 7 червня не прямо з Росії, а з Турецької Республіки.

Також ми писали, що українки, які повернулися з російського полону, розповіли про те, як ставилися до них військові РФ. Вони повідомили про жорстокі тортури та знущання з боку росіян.