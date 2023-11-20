Украина вернула тела 94 погибших защитников

Похороны украинского военного. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Сегодня, 20 ноября, на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть тела еще 94 наших защитников. В соответствии с нормами Международного гуманитарного права противоположной стороне также переданы тела погибших.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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В ведомстве рассказали, что мероприятие осуществлялось Координационным штабом по обращению с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ, ГСЧС Украины в Сумской области, ГПС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при содействии и непосредственной участия представителей Международного Комитета Красного Креста.

Украина вернула тела 94 защитников и одновременно в соответствии с нормами Международного гуманитарного права тоже передала противоположной стороне переданные тела комбатантов, погибших в связи с вооруженной агрессией против Украины.

"ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, что представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что РФ приостановила обмен пленными. По его словам, последний прошел в августе 2023 года.