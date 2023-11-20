Україна повернула тіла 94 загиблих захисників

Похорон українського військового. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сьогодні, 20 листопада, на підконтрольну територію України вдалося повернути тіла ще 94 наших захисників. Відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні також передано тіла загиблих.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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У відомстві розповіли, що захід здійснювався Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Україна повернула тіла 94 захисників та водночас відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права теж передала протилежній стороні передано тіла комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.

"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що РФ призупинила обмін полоненими. За його словами, останній відбувся в серпні 2023 року.