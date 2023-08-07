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Украина вернула из плена еще 22 военных

7 августа 2023 12:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина вернула из плена еще 22 военных
Украинские военные, которые вернулись из плена РФ. Фото: t.me/ermaka2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 августа, Украине удалось вернуть из российского плена еще 22 военных. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Ермак рассказал, что военные участвовали в боях на разных направлениях. Среди освобожденных из плена РФ есть раненые.

Самому старшему из военных, которые вернулись домой, исполнилось 54 года, а самому молодому — 23 года.

По словам руководителя ОП, они пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков.

"Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными, всей нашей команде за эту работу. Должны выполнить задачу Президента и вернуть всех наших людей", — добавил Ермак.

Напомним, в июне 11 украинских военнопленных, перевезенных из России в Венгрию, возможно попали туда через Турцию. Самолет, доставивший пленных в Будапешт, прилетел 7 июня не прямо из России, а из Турецкой Республики.

Также мы писали, что украинки, которые вернулись из российского плена, рассказали о том, как к ним относились военные РФ. Они сообщили о жестоких пытках и издевательствах со стороны россиян.

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