Україна повернула з полону ще 22 військових

Українські військові, які повернулися з полону РФ. Фото: t.me/ermaka2022

Сьогодні, 7 серпня, Україні вдалося повернути з російського полону ще 22 військових. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

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Єрмак розповів, що військові брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених з полону РФ є поранені.

Найстаршому з військових, які повернулися додому, виповнилося 54 роки, а наймолодшому — 23 роки.

За словами керівника ОП, всі вони пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

"Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, всій нашій команді за цю роботу. Маємо виконати задачу Президента та повернути всіх наших людей", — додав Єрмак.

Нагадаємо, у червні 11 українських військовополонених, яких перевезли з Росії до Угорщини, можливо потрапили туди через Туреччину. Літак, який доставив полонених до Будапешта, прилетів 7 червня не прямо з Росії, а з Турецької Республіки.

Також ми писали, що українки, які повернулися з російського полону, розповіли про те, як до них ставилися військові РФ. Вони повідомили про жорстокі тортури та знущання з боку росіян.