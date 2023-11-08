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Украина избавится от "шапок-ушанок" для военных — чем их заменят

8 ноября 2023 01:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украина избавится от "шапок-ушанок" для военных — чем их заменят
"Шапка-ушанка". Фото: Новости сегодня
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине избавятся от запасов "шапок-ушанок " для военных. Вместо этого им найдут альтернативу.

О соответствующем решении идет речь на сайте Правительственного портала.

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Отмечается, что на торгах реализуют шапки из искусственного меха для военных, которые заложили в Госрезерв в начале 2000-х годов.

"Поскольку с 2017-го года введены новые правила ношения военной формы и "шапки-ушанки" не отвечают этим новым требованиям, значит, не будут востребованы ", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Госрезерв лишится и другого невостребованного имущества — таких, как моторное масло М-63/10D, срок хранения которого также завершается, а также зерно урожаев 2007-2018 годов.

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