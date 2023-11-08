Украина избавится от "шапок-ушанок" для военных — чем их заменят
В Украине избавятся от запасов "шапок-ушанок " для военных. Вместо этого им найдут альтернативу.
О соответствующем решении идет речь на сайте Правительственного портала.
Чем заменят "шапки-ушанки" для военных
Отмечается, что на торгах реализуют шапки из искусственного меха для военных, которые заложили в Госрезерв в начале 2000-х годов.
"Поскольку с 2017-го года введены новые правила ношения военной формы и "шапки-ушанки" не отвечают этим новым требованиям, значит, не будут востребованы ", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Госрезерв лишится и другого невостребованного имущества — таких, как моторное масло М-63/10D, срок хранения которого также завершается, а также зерно урожаев 2007-2018 годов.
Напомним, в банках и обменниках Украины подешевели доллар , евро и злотый. Узнайте актуальный курс валют в нашем материале.
Читайте Новини.LIVE!