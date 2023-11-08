Україна позбудеться "шапок-ушанок" для військових — чим їх замінять

"Шапка-ушанка". Фото: Новини сьогодні

В Україні позбудуться запасів "шапок-ушанок" для військових. Натомість їм знайдуть альтернативу.

Про відповідне рішення йдеться на сайті Урядового порталу.

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Зазначається, що на торгах реалізують шапки із штучного хутра для військових, які заклали до Держрезерву на початку 2000-х років.

"Оскільки з 2017-го року введені нові правила носіння військової форми і "шапки-ушанки" не відповідають цим новим вимогам, отже не будуть затребувані", — мовиться у повідомленні.

Також зазначається, що Держрезерв позбавиться й іншого незатребуваного майна — як от моторне масло М-63/10D, термін зберігання якого також завершується, а також зерно врожаїв 2007-2018 років.

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