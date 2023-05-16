Украина присоединилась к центру НАТО по киберзащите, — МИД

У Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты подняли флаг Украины. Фото: МИД Украины / Twitter

Во вторник, 16 мая, Украина присоединилась к Центру НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE). В него входят 39 стран.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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Что известно

"Сегодня в штаб-квартире Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence) в Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, отмечающий официальное присоединение Украины к CCDCOE", — говорится в сообщении.

🇺🇦Today National Flag of Ukraine officelly raised at the Headquarters of #NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn, marking official accession of Ukraine to @ccdcoe pic.twitter.com/etVKyDiGIp — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 16, 2023

В ведомстве поблагодарили стран-спонсоров CCDCOE за приглашение, а также правительство Эстонии за поддержку и помощь на пути в НАТО CCDCOE.

Что известно о центре

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) был создан в 2008 году. Он обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО.

С 39 странами-членами и почти 80 специалистами CCDCOE является крупнейшим Центром передового опыта в НАТО, который способствует международному сотрудничеству и координации в сфере кибербезопасности. В центре отмечают, что это свидетельствует о растущей важности кибербезопасности в современном мире и острой потребности в эффективном международном сотрудничестве и координации.

Напомним, в феврале министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что с начала войны Украина испытала более двух тысяч кибератак со стороны России.