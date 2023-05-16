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Україна приєдналась до центру НАТО з кіберзахисту, — МЗС

16 травня 2023 18:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна приєдналась до центру НАТО з кіберзахисту, — МЗС
Біля Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту підняли прапор України. Фото: МЗС України / Twitter
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 16 травня, Україна приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE). Туди входять 39 країн.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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Що відомо

"Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence) у Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що відзначає офіційне приєднання України до CCDCOE", — йдеться у повідомленні.

У відомстві подякували країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення, а також уряду Естонії за підтримку та допомогу на шляху до НАТО CCDCOE.

Що відомо про центр

Об’єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) був створений у 2008 році. Він забезпечує боротьбу з кібератаками й кіберзахист інформаційних систем, навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО.

З 39 країнами-членами та майже 80 фахівцями CCDCOE є найбільшим Центром передового досвіду в НАТО, який сприяє міжнародній співпраці та координації у сфері кібербезпеки. У центрі зауважують, що це є свідченням зростаючої важливості кібербезпеки в сучасному світі та гострої потреби в ефективній міжнародній співпраці та координації.

Нагадаємо, у лютому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що від початку війни Україна зазнала понад дві тисячі кібератак з боку Росії. 

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