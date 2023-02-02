Кубраков заявил, что Украина продолжит развивать логистику на границе с ЕС в 2023 году

Украина продолжит развивать логистику на границе с ЕС в 2023 году, — Кубраков
В 2023 году Украина продолжит развивать логистику на границе с Европейским Союзом. Речь идет об открытии новых и увеличении пропускной способности существующих пунктов пропуска на границе с ЕС, а также строительстве дорог, мостов и железнодорожных путей, играющих критическую роль для украинского экспорта.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
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"С первого дня полномасштабного вторжения совместно с Евросоюзом работаем над развитием инфраструктурных проектов развития альтернативных логистических маршрутов. В частности, за последний год на границе с государствами ЕС открыли новый автомобильный пункт пропуска, увеличили пропускную способность еще двух существующих пунктов и улучшили железнодорожную логистику на границе. Кроме этого, рассчитываем, что в этом году продлим соглашение о либерализации перевозок автотранспортом Украина-ЕС, срок действия которого завершается в июне. Благодаря ей украинские перевозчики получили свободный доступ к европейскому рынку, что в свою очередь положительно повлияло на товарооборот Украины и ЕС", — сказал Кубраков.
Кроме того, он поблагодарил Еврокомиссию за запуск Координационной платформы доноров (Donor Coordination Platform) и пригласил европейских партнеров к проведению аудита международной донорской помощи, предоставляемой Украине. Также Кубраков призвал европейских коллег поддержать продолжение "Зерновой инициативы".
Напомним, партнеры Украины могут испытывать логистические трудности в вопросе поставки танков Украине из-за различной материально-технической базы машин. В частности, речь идет о британских танках Challenger 2 и европейских танках немецкого производства Leopard 2.