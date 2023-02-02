Кубраков заявив, що Україна продовжить розвивати логістику на кордоні з ЄС у 2023 році

Україна продовжить розвивати логістику на кордоні з ЄС у 2023 році, — Кубраков
У 2023 році Україна продовжить розвивати логістику на кордоні з Європейським Союзом. Йдеться про відкриття нових та збільшення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску на кордоні з ЄС, а також будівництво доріг, мостів та залізничних колій, які відіграють критичну роль для українського експорту.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
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"З першого дня повномасштабного вторгнення спільно з Євросоюзом працюємо над розвитком інфраструктурних проєктів розбудови альтернативних логістичних маршрутів. Зокрема, за останній рік на кордоні з державами ЄС відкрили новий автомобільний пункт пропуску, збільшили пропускну спроможність ще двох існуючих пунктів та покращили залізничну логістику на кордоні. Окрім цього, розраховуємо, що цьогоріч продовжимо Угоду про лібералізацію перевезень автотранспортом Україна – ЄС, термін дії якої завершується в червні. Завдяки їй українські перевізники отримали вільний доступ до європейського ринку, що своєю чергою позитивно вплинуло на товарообіг України та ЄС", — сказав Кубраков.
Крім того, він подякував Єврокомісії за запуск Координаційної платформи донорів (Donor Coordination Platform) та запросив європейських партнерів до проведення аудиту міжнародної донорської допомоги, яка надається Україні. Також Кубраков закликав європейських колег підтримати продовження "Зернової ініціативи".
Нагадаємо, партнери України можуть мати логістичні труднощі у питанні постачання танків Україні через різну матеріально-технічну базу машин. Зокрема, мова йде про британські танки Challenger 2 та європейські танки німецького виробництва Leopard 2.