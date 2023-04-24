Украина проводит эвакуацию своих граждан из Судана

Дым поднимается над городом в Судане из-за столкновения армии и военизированных формирований. Фото: Instagram @lostshmi/via REUTERS

Украина принимает активные меры для эвакуации своих граждан из Судана. Это происходит на фоне военных действий в стране.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Эвакуация украинцев из Судана

"Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопрос обеспечения безопасности украинских граждан в Судане", — подчеркнул Николенко.

По его словам, МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства работают над тем, чтобы эвакуировать украинцев, которые находятся в зоне активных боевых действий.

Сейчас сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну. Николенко рассказал, что отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Украина также поддерживает связь с международными партнерами.

"Сможем сообщить больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно для граждан", — сообщил Николенко.

Для получения консульской помощи украинцы в Судане могут обращаться к:

Посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: [email protected];

Почётного консульства Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;

МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: [email protected]

Напомним, 15 апреля Силы быстрого реагирования Судана в Хартуме предприняли попытку военного переворота. Между ними и регулярной армией страны начались кровавые стычки. На улицах столицы Судана появилась бронетехника, а в небе истребители. Число жертв конфликта растет.

Также мы писали, что 23 апреля 2023 года Президент США Джо Байден обратился к американцам с заявлением о ситуации в Судане. Речь шла об успешной эвакуации чиновников из Хартума.

Добавим, Великобритания решила эвакуировать своих дипломатов из Судана. Это решение было принято на фоне боевых действий.