Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украина проводит эвакуацию своих граждан из Судана arrow

Украина проводит эвакуацию своих граждан из Судана

24 апреля 2023 14:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина проводит эвакуацию своих граждан из Судана
Дым поднимается над городом в Судане из-за столкновения армии и военизированных формирований. Фото: Instagram @lostshmi/via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина принимает активные меры для эвакуации своих граждан из Судана. Это происходит на фоне военных действий в стране.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Читайте также:

Эвакуация украинцев из Судана

"Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопрос обеспечения безопасности украинских граждан в Судане", — подчеркнул Николенко.

По его словам, МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства работают над тем, чтобы эвакуировать украинцев, которые находятся в зоне активных боевых действий.

Сейчас сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну. Николенко рассказал, что отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Украина также поддерживает связь с международными партнерами.

"Сможем сообщить больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно для граждан", — сообщил Николенко.

Для получения консульской помощи украинцы в Судане могут обращаться к:

  • Посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: [email protected];
  • Почётного консульства Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;
  • МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: [email protected]

Напомним, 15 апреля Силы быстрого реагирования Судана в Хартуме предприняли попытку военного переворота. Между ними и регулярной армией страны начались кровавые стычки. На улицах столицы Судана появилась бронетехника, а в небе истребители. Число жертв конфликта растет.

Также мы писали, что 23 апреля 2023 года Президент США Джо Байден обратился к американцам с заявлением о ситуации в Судане. Речь шла об успешной эвакуации чиновников из Хартума.

Добавим, Великобритания решила эвакуировать своих дипломатов из Судана. Это решение было принято на фоне боевых действий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас