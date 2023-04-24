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Україна проводить евакуацію своїх громадян із Судану

24 квітня 2023 14:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна проводить евакуацію своїх громадян із Судану
Дим здіймається над містом в Судані через зіткнення армії та воєнізованих формувань. Фото: Instagram @lostshmi/via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна вживає активних заходів задля евакуації своїх громадян із Судану. Це відбувається на тлі бойових дій у країні.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані", — наголосив Ніколенко.

За його словами, МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства працюють над тим, щоб евакуювати українців, які перебувають у зоні активних бойових дій. 

Наразі сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну. Ніколенко розповів, що відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Україна також підтримує зв'язок із міжнародними партнерами.

"Зможемо повідомити більше деталей про евакуацію, щойно це буде безпечно для громадян", — повідомив Ніколенко.

Для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до:

  • Посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на електронну пошту: [email protected]
  • Почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520; 
  • МЗС України: +380442381588 або на електронну пошту: [email protected]

Нагадаємо, 15 квітня Сили швидкого реагування Судану в Хартумі розпочали спробу військового перевороту. Між ними та регулярною армією країни почалися криваві сутички. На вулицях столиці Судану з'явилась бронетехніка, а в небі — винищувачі. Число жертв конфлікту зростає. 

Також ми писали, що 23 квітня 2023 року Президент США Джо Байден звернувся до американців із заявою щодо ситуації в Судані. Йшлося про успішну евакуацію посадовців із міста Хартум.

Додамо, Велика Британія вирішила евакуювати своїх дипломатів з Судану. Це рішення було ухвалено на тлі бойових дій.

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