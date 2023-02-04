Украина и Россия больше не будут сотрудничать в исследовании космоса

Украина разорвала с россией совместное исследование космоса
Украина и россия больше не будут сотрудничать в области исследования космоса и использования его пространства в мирных целях. Соответствующее соглашение расторг Кабмин Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук .
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Что известно
Ранее данное соглашение, которое Украина и россия подписали в 1996 году, регулировало двустороннее сотрудничество в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, но 4 февраля Кабмин на заседании принял решение о прекращении соглашения с россией о сотрудничестве в сфере исследования космоса и использовании его пространства в мирных целях.
"Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенное 27.08.1996, и Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенном 26.11.2010", – говорится в заявлении Мельничука.
Напомним, российская федерация и представители Исламской Республики Иран подписали меморандум о сотрудничестве. Две иранские компании получат пусковые услуги от "Роскосмоса".