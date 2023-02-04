Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Украина разорвала с россией совместное исследование космоса arrow

Украина разорвала с россией совместное исследование космоса

4 февраля 2023 20:45
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Украина и Россия больше не будут сотрудничать в исследовании космоса
Что известно о решении правительства
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Украина и россия больше не будут сотрудничать в области исследования космоса и использования его пространства в мирных целях. Соответствующее соглашение расторг Кабмин Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук .

Читайте также:

Что известно

Ранее данное соглашение, которое Украина и россия подписали в 1996 году, регулировало двустороннее сотрудничество в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, но 4 февраля Кабмин на заседании принял решение о прекращении соглашения с россией о сотрудничестве в сфере исследования космоса и использовании его пространства в мирных целях.

"Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенное 27.08.1996, и Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенном 26.11.2010", – говорится в заявлении Мельничука.

Напомним, российская федерация и представители Исламской Республики Иран подписали меморандум о сотрудничестве. Две иранские компании получат пусковые услуги от "Роскосмоса".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

21:15 "Это лучше, чем продать почку": фанаты Бейонсе отчаянно просят деньги в интернете на билеты

Новина з фото

21:05 Лучшие фото недели со всего мира от фотографов Reuters

21:00 На Украину надвигается циклон с морозами: где завтра выпадет больше снега

Новина з фото

20:54 Работа Одесского железнодорожного вокзала не нарушена: все поезда отправляются вовремя

Новина з фото

20:44 В небе над Киевом вечером заметили необычное явление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:23 За день полторы сотни Пунктов несокрушимости посетило 2,5 тысячи одесситов

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

20:16 Известная австрийская группа распалась из-за россии: "Мы заботимся о безопасности"

20:15 Когда можно не приходить в ТЦК за повесткой: три причины

20:03 Российский "пьяница" Медведев намекнул Украине на ядерный удар в случае возвращения Крыма

Новина з відео

19:33 Сталинград, истерика и "пабеда": пропагандистка Симонян запугивает россиян, что на рф сейчас напали фашисты

Новина з відео

19:23 Украинский книжный рынок сократился почти вдвое: надежда на возрождение есть, — Александр Красовицкий

Новина з відео

18:58 Одесские артиллеристы забавно оценили свою же работу по ликвидации врага

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 5 февраля: Львам — избегать конфликтов, Козерогам — не подвергаться азарту

Новина з відео

14:53 Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:00 "Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком

Новина з відео

13:47 "Чистка паразитов": Дурнев высмеял Тодоренко, собиравшуюся делать клизму, и не только

Новина з відео

13:26 Зеленская рассказала, в каких музеях Нидерландов заработали украиноязычные аудиогиды

Новина з відео

12:27 В Чили бушуют лесные пожары: уже пятеро погибших

Новина з відео

11:53 Обмен военнопленными: домой вернулись 116 защитников Украины

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

Актуальное по теме

None 4 Февраль 15:10

"Это лучше, чем продать почку": фанаты Бейонсе отчаянно просят деньги в интернете на билеты

None 4 Февраль 21:14

Лучшие фото недели со всего мира от фотографов Reuters

None 4 Февраль 19:25

На Украину надвигается циклон с морозами: где завтра выпадет больше снега

None 4 Февраль 20:54

Работа Одесского железнодорожного вокзала не нарушена: все поезда отправляются вовремя

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB