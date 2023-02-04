Україна та росія більше не співпрацюватимуть у дослідженні космосу

Україна розірвала з росією спільне дослідження космосу
Україна та росія більше не співпрацюватимуть у сфері дослідження космосу та використання його простору у мирних цілях. Відповідну угоду розірвав Кабмін України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Що відомо
Раніше дана угода, яку Україна та росія підписали у 1996 році, регулювала двостороннє співробітництво у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, але 4 лютого Кабмін на засіданні ухвалив рішення про припинення угоди з росією щодо співробітництва у сфері дослідження космосу і використання його простору з мирною метою.
"Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненої 27.08.1996, та Протоколу між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненого 26.11.2010", – йдеться в заяві Мельничука.
Нагадаємо, російська федерація та представники Ісламської Республіки Іран підписали меморандум про співробітництво. Дві іранські компанії отримають пускові послуги від "Роскосмосу".