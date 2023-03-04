Украина создает Dialogue Group для привлечения к ответственности за преступления рф

Dialogue Group

Генеральный прокурор Андрей Костин объявил о создании Dialogue Group, которая будет координировать национальные и международные усилия по привлечению к ответственности за преступления, совершенные в Украине в результате агресии рф. Он подчеркнул, что мир без справедливости и привлечения к ответственности невозможен, и Украина верит в мобилизацию усилий для обеспечения ответственности рф.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Dialogue Group

"Не может быть мира без справедливости и привлечения к ответственности. Мы не можем и не будем просто так забывать ужасы, которые пережили в Изюме, Буче, Ирпене, Харькове, Херсоне, Мариуполе и других городах. Украина твердо верит в мобилизацию международных и национальных усилий для обеспечения ответственности рф как государства, а также персонального преследования виновных в соответствии с нормами международного права", — подчеркнул Андрей Костин.

В сообщении указывается, что работа диалоговой группы будет сосредоточена на координации усилий по четырем направлениям: техническая и экспертная помощь, сотрудничество с международными организациями и партнерами, занимающимися сбором доказательств, комплексное сотрудничество в рамках национальных расследований и работа с неправительственными общественными организациями. Эти меры направлены на обеспечение ответственности за ужасы, пережитые в различных городах Украины, в том числе Изюме, Буче, Ирпене, Харькове, Херсоне и Мариуполе. Украина готова сотрудничать как с международными, так и национальными партнерами, чтобы обеспечить справедливость и наказание виновных в соответствии с международным правом.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз твердо намерен привлечь рф к ответственности за агрессию против Украины и создать для этого трибунал. Чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов — прежде всего, документация, во-вторых — совместная работа прокуроров, для чего создается центр в Гааге.