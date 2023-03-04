Україна створює Dialogue Group для притягнення до відповідальності за злочини рф
Генеральний прокурор Андрій Костін оголосив про створення Dialogue Group, яка координуватиме національні та міжнародні зусилля щодо притягнення до відповідальності за злочини, вчинені в Україні внаслідок агресії рф. Він наголосив, що світ без справедливості та притягнення до відповідальності неможливий, і Україна вірить у мобілізацію зусиль для забезпечення відповідальності рф.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Dialogue Group
"Не може бути миру без справедливості та притягнення до відповідальності. Ми не можемо і не просто так забуватимемо жахи, які пережили в Ізюмі, Бучі, Ірпені, Харкові, Херсоні, Маріуполі та інших містах. Україна твердо вірить у мобілізацію міжнародних та національних зусиль для забезпечення відповідальності рф як держави, а також персонального переслідування винних відповідно до норм міжнародного права", — підкреслив Андрій Костін.
У повідомленні наголошується, що робота діалогової групи буде зосереджена на координації зусиль за чотирма напрямками: технічна та експертна допомога, співпраця з міжнародними організаціями та партнерами, які займаються збиранням доказів, комплексна співпраця в рамках національних розслідувань та робота з неурядовими громадськими організаціями. Ці заходи спрямовані на забезпечення відповідальності за страхіття, пережите в різних містах України, зокрема Ізюме, Бучі, Ірпені, Харкові, Херсоні та Маріуполі. Україна готова співпрацювати як з міжнародними, так і з національними партнерами, щоб забезпечити справедливість і покарання винних відповідно до міжнародного права.
Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз має твердий намір притягнути рф до відповідальності за агресію проти України й створити для цього трибунал. Щоб скоєні злочини не залишилися безкарними, потрібен комплекс кроків — насамперед документація, по-друге, спільна робота прокурорів, для чого створюється центр у Гаазі.