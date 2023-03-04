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Україна створює Dialogue Group для притягнення до відповідальності за злочини рф

4 березня 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Dialogue Group
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генеральний прокурор Андрій Костін оголосив про створення Dialogue Group, яка координуватиме національні та міжнародні зусилля щодо притягнення до відповідальності за злочини, вчинені в Україні внаслідок агресії рф. Він наголосив, що світ без справедливості та притягнення до відповідальності неможливий, і Україна вірить у мобілізацію зусиль для забезпечення відповідальності рф.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Dialogue Group

"Не може бути миру без справедливості та притягнення до відповідальності. Ми не можемо і не просто так забуватимемо жахи, які пережили в Ізюмі, Бучі, Ірпені, Харкові, Херсоні, Маріуполі та інших містах. Україна твердо вірить у мобілізацію міжнародних та національних зусиль для забезпечення відповідальності рф як держави, а також персонального переслідування винних відповідно до норм міжнародного права", — підкреслив Андрій Костін.

У повідомленні наголошується, що робота діалогової групи буде зосереджена на координації зусиль за чотирма напрямками: технічна та експертна допомога, співпраця з міжнародними організаціями та партнерами, які займаються збиранням доказів, комплексна співпраця в рамках національних розслідувань та робота з неурядовими громадськими організаціями. Ці заходи спрямовані на забезпечення відповідальності за страхіття, пережите в різних містах України, зокрема Ізюме, Бучі, Ірпені, Харкові, Херсоні та Маріуполі. Україна готова співпрацювати як з міжнародними, так і з національними партнерами, щоб забезпечити справедливість і покарання винних відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз має твердий намір притягнути рф до відповідальності за агресію проти України й створити для цього трибунал. Щоб скоєні злочини не залишилися безкарними, потрібен комплекс кроків насамперед документація, по-друге, спільна робота прокурорів, для чого створюється центр у Гаазі.

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