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Украина и ООН договорились об эвакуации людей из оккупированной Херсонщины

8 июня 2023 15:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина и ООН договорились об эвакуации людей из оккупированной Херсонщины
Пожилая женщина в Херсонской области. Фото: REUTERS/Alina Smutko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Координатором системы ООН в Украине, Гуманитарным координатором Дениз Браун. Они договорились об эвакуации людей из оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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Встреча Кулебы и Браун

Украина и ООН обсудили усиление помощи со стороны организации по преодолению гуманитарных последствий террористического акта России на Каховской ГЭС.

"Украинская сторона отметила направление ООН гуманитарной помощи на пострадавшие территории. В то же время было отмечено, что масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования", — говорится в сообщении.

В ходе встречи было согласовано, что ООН увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области. Кроме того, ООН сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории части Херсонской области для помощи и эвакуации людей.

Кулеба отметил, что Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций.

"Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности. Сейчас Организация Объединенных Наций ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что эвакуация людей на левом берегу Херсона полностью провалена российскими оккупантами. Украина будет обращаться в международные организации.

Также мы писали, что оккупационная "администрация" Херсонской области не проводит эвакуацию населения подтопленных городов и сел левого берега Днепра. Украинские власти призвали вмешаться ООН и Красный Крест.

Добавим, Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Президент провел совещание по ликвидации последствий подтопления региона и посетил переправу, где проходит эвакуация населения подтопленного района Херсона.

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