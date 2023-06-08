Україна та ООН домовилися про евакуацію людей з окупованої Херсонщини

Літня жінка у Херсонській області. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Сьогодні, 8 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Координаторкою системи ООН в Україні, Гуманітарною координаторкою Деніз Браун. Вони домовилися про евакуацію людей з окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

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Україна та ООН обговорили посилення допомоги з боку організації задля подолання гуманітарних наслідків терористичного акту Росії на Каховській ГЕС.

"Українська сторона відзначила направлення ООН гуманітарної допомоги на постраждалі території. Водночас було зазначено, що масштаб руйнувань та страждань, завданих громадянам і тваринам, потребує якісно іншого реагування", — йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі було узгоджено, що ООН збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей. До того ж ООН сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території частини Херсонської області для допомоги та евакуації людей.

Кулеба зазначив, що Україна надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій.

"Сторони домовились, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки. Наразі Організація Об’єднаних Націй очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що евакуація людей на лівому березі Херсонщини повністю провалена російськими окупантами. Україна буде звертатися до міжнародних організацій.

Також ми писали, що окупаційна "адміністрація" Херсонської області не проводить евакуацію населення підтоплених міст і сіл лівого берега Дніпра. Українська влада закликала втрутитися ООН та Червоний Хрест.

Додамо, Володимир Зеленський приїхав у Херсонську область. Президент провів нараду щодо ліквідації наслідків підтоплення регіону та відвідав переправу, де відбувається евакуація населення підтопленого району Херсона.