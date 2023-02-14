Украина и Румыния будут взаимно признавать документы об образовании
Украина и Румыния подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. Соглашение применяется к документам об образовании, выданным признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств в соответствии с действующим законодательством.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
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"Подписание Соглашения будет способствовать взаимопониманию относительно признания документов о полученном образовании по разным уровням, выданных в Украине и Румынии, а также документов о периодах обучения в Украине и Румынии. Соглашение применяется к документам об образовании, выданными признанными аккредитованными учреждениями образования обоих государств в соответствии с их действующим законодательством", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине хотят разрешить завершить образовательные программы соискателям высшего образования по нефиксированной продолжительности. Такое новшество намерено инициировать Министерство образования и науки.
Также мы писали, что Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной компании 2023 года".