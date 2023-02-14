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Україна та Румунія взаємно визнаватимуть документи про освіту

14 лютого 2023 18:57
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Україна та Румунія взаємно визнаватимуть документи про освіту
Угода була підписана 14 лютого
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Україна та Румунія підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. Угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими закладами освіти обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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Деталі

"Підписання Угоди сприятиме взаєморозумінню щодо визнання документів про здобуту освіту за різними рівнями, виданих в Україні та Румунії, а також документів про періоди навчання в Україні та Румунії. Угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими закладами освіти обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити завершити освітні програми здобувачам вищої освіти за нефіксованою тривалістю. Таке нововведення має намір ініціювати Міністерство освіти і науки.

Також ми писали, що Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної компанії 2023 року".

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