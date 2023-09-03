"Украина точно выдержит": Зеленский опубликовал новые фото войны

Вооруженные силы Украины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина точно все выдержит и жизнь крепнет. При этом он опубликовал новые фото войны.

Соответствующие фотографии Зеленский опубликовал в Telegram.

Читайте также:

Новые фото войны

По словам украинского лидера, настанет время, когда в каждом уголке нашей страны будет царить мир и безопасность.

"Украина точно выдержит. Жизнь крепнет. И будет день, когда на всей нашей земле настанет все равно мирно и безопасно. Слава всем, кто приближает такое время! Время нашей победы", — сказал Зеленский.

На кадрах, который опубликовал Президент, мы видим украинских защитников возле оружия, в поле на боевых позициях, а также на одном фото изображены украинские истребители.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство будет без тех, кто ставил себя выше закона и грабил страну. Он поблагодарил украинских правоохранителей "за решимость".

Также мы сообщали, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он посетит ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке.