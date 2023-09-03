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"Україна точно витримає": Зеленський опублікував нові фото війни

3 вересня 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Україна точно витримає": Зеленський опублікував нові фото війни
Збройні сили України Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна точно все витримає, і життя міцнішає. При цьому він опублікував нові фото війни.

Відповідні фотографії Зеленський опублікував у Telegram.

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За словами українського лідера, настане час, коли в кожному куточку нашої країни пануватиме мир та безпека.

"Україна точно витримає. Життя міцнішає. І буде день, коли на всій нашій землі стане все одно мирно та безпечно. Слава всім, хто наближає такий час! Час нашої перемоги", — сказав Зеленський.

На кадрах, який опублікував Президент, ми бачимо українських захисників біля зброї, у полі на бойових позиціях, а також на одному фото зображено українських винищувачів.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що наша держава буде без тих, хто ставив себе вище за закон і грабував країну. Він подякував українським правоохоронцям "за рішучість".

Також ми повідомляли, що у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

 

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